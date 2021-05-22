Сборная Татарстана по футболу в шаге от выхода в финал Спартакиады молодежи России

Сборная Республики Татарстан по футболу не знает поражений на региональном этапе Всероссийский летней Спартакиады молодежи России. Турнир проходит в Саранске.

После двух побед (над Самарской областью и Кировской областью с одинаковым счетом 2:0) и одной ничьей с командой Башкортостана (1:1), татарстанцы заняли первое место в своей группе В и продолжают борьбу за выход в финальный этап Спартакиады.

Сегодня сборная Татарстана разгромила победителя группы С – команду Республики Мордовии – 6:0. В составе победителей отличились Александр Захаров, сделавший хет-трик, а также забившие по голу Никита Васильев, Даниил Хрустов и Илья Балясников.

В понедельник, 24 мая, татарстанцы сыграют решающий матч со сборной Нижегородской области (уверенно выиграла группу А) за выход в финальный этап Спартакиады молодежи России, который пройдет в конце июля или начале августа в Тамбове.