Сборная Татарстана по футболу выиграла два первых матча на Спартакиаде молодежи России

В Саранске стартовал футбольный турнир второго этапа V летней Спартакиады молодежи России, в котором принимает участие сборная Татарстана. В ее составе выступают футболисты академии «Рубина», спортшколы Вахитовского района Казани, а также «Мираса» и «Мотора». Тренируют сборную Дмитрий Благов и Федор Назаров, сообщает пресс-служба федерации футбола Республики Татарстан.

В турнире принимают участие 12 команд, разбитые на три группы. Татарстанцы попали в группу «Б», где играют также команды Кировской области, Самарской области и Республики Башкортостан. В матче первого тура сборная РТ обыграла команду Самарской области (2:0). Во втором матче команда Республики Татарстан с таким же счетом выиграла у Кировской области.

Завтра на турнире день отдыха, а 21-го мая пройдут заключительные матчи группового этапа. Татарстанцы сыграют с командой Башкортостана. Решающие матчи на турнире пройдут 22, 23 и 25 мая.

Победитель примет участие в финальном турнире, который пройдет в конце июля или начале августа в Тамбове.