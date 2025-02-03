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Общество 3 февраля 2025 17:17

Сборная Татарстана по боевой роботехнике победила на соревнованиях в Ижевске

С 30 января по 1 февраля в «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» (Ижевск) прошли соревнования мобильных роботов и беспилотников. Это уже пятый Международный открытый научно-технический фестиваль робототехники «Калашников-Технофест», сообщает Минцифры РТ.

Команды от ИТ-парка, которые представляли Татарстан в составе сборной боевой робототехники, заняли первые места в соревнованиях по битве роботов в категории до 1,5 кг:

Команда «Деструктор» - 1 место

Команда «РобоДом - Деструктор»- 3 место

Впервые команда от ИТ-парка участвовала в соревнованиях по БПЛА: участник из команды «Рободом - Деструктор» - Раиль Сулейманов занял 5 место из 71 участника.

Ранее сообщалось, что сборная РТ привезла 34 медали с Финала Чемпионата по профмастерству «Профессионалы».

#Роботы #Техника #соревнования #победа #Татарстан
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