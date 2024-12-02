Сборная РТ привезла 34 медали с Финала Чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

Самое грандиозное событие в сфере профессионального образования страны прошло в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября – Финал Чемпионата «Профессионалы». Между собой соревновались более 900 человек. Приняли участие конкурсанты из 73 субъектов России и 25 стран.

Финал проходил на площадках КВЦ «Экспофорум», колледжей Санкт-Петербурга и аэропорта Пулково, сообщает пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание на то, что количество компетенций в финале увеличилось.

«В 2023 году их было около 35, в этом — уже более 55. Был зарегистрирован приказ, согласно которому победители и призеры чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий получат "отлично" по демонстрационному экзамену в колледжах. Это хороший стимул для ребят», — отметил он.

Спикер добавил, что в федеральном проекте «Профессионалитет» участвуют около 400 колледжей. До 2030 года в него планируют включить до 1 тыс. колледжей. Сергей Кравцов подчеркнул, что в прошлом учебном году систему среднего профессионального образования выбрали 62,5% девятиклассников и около 20% одиннадцатиклассников.

Сборная Республики Татарстан была представлена на финале 69 конкурсантами и 69 экспертами в 68 компетенциях, в том числе в 46 компетенциях основной возрастной категории, 16 компетенциях категории «Юниоры», а также в 6 компетенциях корпоративной лиги.

По итогам финала представители Республики Татарстан по компетенциям основной категории и юниоров завоевали 34 медали: 11 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых.

Представители Москвы завоевали 47 медалей (30 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых), Московской области – 22 медали (9 золотых, 9 серебряных, 4 бронзовых), Санкт-Петербурга – 22 медали (4 золотых, 7 серебряных, 11 бронзовых).

Дополнительно в индустриальном зачете у Республики Татарстан 7 медалей: 5 серебряных и 2 бронзовых. Таким образом, в чемпионатном цикле 2024 года у Татарстана 180 медалей различного достоинства.

Вместе с тем по итогам финала РТ награждена Благодарственным письмом Правительства РФ за активное участие в развитии Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.