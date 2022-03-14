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Спорт
14 марта 2022  11:33
Дамир Садриев

Сборная Сербии заменит российских теннисистов в финале Кубка Дэвиса

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Сербские теннисисты заменят команду России в финальной части Кубка Дэвиса – 2022. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тенниса.

Напомним, Федерация тенниса России была отстранены от членства в Международной федерации тенниса и от участия в международных командных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Таким образом, российские теннисисты не смогут принять участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а их место займет команда Сербии. В свою очередь, вместо российских теннисисток  выступят австралийки, проигравшие в полуфинале сборной Швейцарии.

Ранее казанская теннисистка Вероника Кудерметова одолела экс-первую ракетку мира и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.

#теннис
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