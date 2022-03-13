Кудерметова одолела экс-первую ракетку мира и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова одержала победу по втором круге женского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе.
В 1/32 финала турнира WTA-1000 вторая ракетка России Кудерметова обыграла экс-первую ракетку мира из Японии Наоми Осаку со счетом 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
В следующем раунде российская теннисистка сыграет с чешкой Марией Боузковой – 97 место в рейтинге WTA. Встреча состоится 14 марта в 22:00 по московскому времени.
Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 24 место в мировом рейтинге WTA.