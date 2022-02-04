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Спорт
4 февраля 2022  16:06
Дамир Садриев

Сборная России вышла на церемонию открытия зимних Олимпийских игр - 2022 в Пекине

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Олимпийская сборная России вышла на церемонию открытия зимних Олимпийских игр на национальный стадион Пекина. 

Российская национальная команда вышла на арену под номером 46. Знаменосцами нашей сборной являются чемпион Олимпиады – 2018 в Пхенчхане по хоккею Вадим Шипачев, а также олимпийская чемпионка Сочи – 2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткуллина. 

Стоит отметить, что на этих Олимпийских играх наша национальная команда будет выступать под флагом ОКР (Олимпийского комитета России). 

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» подготовила обзорный материал о главных интригах Олимпиады.

#Олимпиада-2022 #олимпиада в Пекине
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