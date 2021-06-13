Сборная России установила антирекорд в истории европейских чемпионатов

Сборная России уступила команде Бельгии в матче первого тура групповой стадии Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге не смогли забить ни одного гола и пропустили три мяча в свои ворота.

Это поражение стало самым крупным в истории чемпионатов Европы для команды, проводящей матч на своем поле, отмечает издание Gracenote Live в своем Twitter’е.

Во втором туре Евро-2020 российская сборная встретится с командой Финляндии. Встреча вновь пройдет в Санкт-Петербурге, она назначена на 16 июня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что матч Дания — Финляндия оказался прерван из-за потерявшего сознание футболиста датской сборной Кристиана Эриксена. В итоге игрок был госпитализирован, а матч возобновился. Потерявшие лидера датчане уступили финнам со счетом 0:1.