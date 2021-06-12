Матч Дания — Финляндия на Евро-2020 прерван из-за потерявшего сознание футболиста

Проходящий в Копенгагене матч чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии оказался прерван из-за потерявшего сознание игрока датской команды Кристиана Эриксена.

Эриксен потерял сознание без видимых причин в самом конце первого тайма игры. Товарищи по сборной заслонили его от видеокамер и фотоаппаратов наблюдавших за матчем журналистов.

РИА Новости отмечает, что врачи проводили реанимационные мероприятия прямо на поле. О том, что именно случилось с футболистом, пока ничего неизвестно.

«Матч Евро-2020 в Копенгагене приостановлен из-за оказания неотложной медицинской помощи», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Twitter’е УЕФА.

На момент инцидента счет на табло был 0:0. УЕФА не поясняет, когда возобновится встреча.