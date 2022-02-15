news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
15 февраля 2022  10:08
Артур Халилуллов

Сборная России упала на девятое место в общем зачете Олимпиады в Пекине

news_top_970_100

На девятое место в общем медальном зачете Олимпиады в Пекине опустилась сборная России. Нашу команду опередила Швейцария, у которой стало пять золотых медалей против четырех у российской команды.

У России на утро 15 февраля 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.Таблицу общего медального зачета Олимпиады в Пекине возглавляет сборная Норвегии. На втором месте Германия, а тройку призеров замыкает США.

Напомним, что сегодня с короткой программой в женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Ранее мы сообщали время выхода на лед российских фигуристок.

#Олимпиада-2022 #камила валиева
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное