Сборная России упала на девятое место в общем зачете Олимпиады в Пекине

На девятое место в общем медальном зачете Олимпиады в Пекине опустилась сборная России. Нашу команду опередила Швейцария, у которой стало пять золотых медалей против четырех у российской команды.

У России на утро 15 февраля 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.Таблицу общего медального зачета Олимпиады в Пекине возглавляет сборная Норвегии. На втором месте Германия, а тройку призеров замыкает США.

Напомним, что сегодня с короткой программой в женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Ранее мы сообщали время выхода на лед российских фигуристок.