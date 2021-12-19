Сборная России сразится с Финляндией на Кубке Первого канала

Сегодня сборная России по хоккею проведет последний свой матч на Кубке Первого канала против национальной команды Финляндии. Начало игры в Москве в 15:30.

Команда Алексея Жамнова станет победителем турнира, если не проиграет Финляндии в основное время. Напомним, что российская сборная одержала уже 3 победы в трех матчах Кубка Первого канала. Национальная команда России обыграла Канаду (4:3) и Швецию (1:0), а накануне разгромила чехов (5:2).

Напомним, что Кубок Первого канала является российским этапом хоккейного Евротура. Помимо России и Канады, в турнире принимают участие сборные Чехии, Финляндии и Швеции. Отметим, что результаты матча против сборной Канады в зачет Евротура не идут.