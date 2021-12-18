Сборная России примет Чехию на Кубке Первого канала по хоккею

Сборная России примет в Москве национальную команду Чехиии в матче Кубка Первого канала. Начало матча в 15:30 по московскому времени.

Команда Жамнова может добиться третьей победы подряд на турнире. До этого россияне обыграли национальные команды Канады (4:3) и Швеции (1:0).

Для чехов сегодняшняя игра станет второй в рамках Кубка Первого канала. В первом матче они обыграли по буллитам сборную Финляндии (3:2). Эта встреча проходила в Праге.

Напомним, что Кубок Первого канала является российским этапом хоккейного Евротура. Помимо России и Канады, в турнире принимают участие сборные Чехии, Финляндии и Швеции. Отметим, что результаты матча против сборной Канады в зачет Евротура не идут.