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Спорт
18 декабря 2021  12:11
Артур Халилуллов

Сборная России примет Чехию на Кубке Первого канала по хоккею

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Сборная России примет в Москве национальную команду Чехиии в матче Кубка Первого канала. Начало матча в 15:30 по московскому времени.

 

Фото: © fhr.ru

Команда Жамнова может добиться третьей победы подряд на турнире. До этого россияне обыграли национальные команды Канады (4:3) и Швеции (1:0).

Для чехов сегодняшняя игра станет второй в рамках Кубка Первого канала. В первом матче они обыграли по буллитам сборную Финляндии (3:2). Эта встреча проходила в Праге.

Напомним, что Кубок Первого канала является российским этапом хоккейного Евротура. Помимо России и Канады, в турнире принимают участие сборные Чехии, Финляндии и Швеции. Отметим, что результаты матча против сборной Канады в зачет Евротура не идут.

#сборная россии по хоккею #кубок первого канала #кхл
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