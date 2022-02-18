Сборная России по хоккею обыграла Швецию и вышла в финал Олимпиады

Российская сборная вышла в финал хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине, обыграв в полуфинальном матче по буллитам (2:1) национальную команду Швеции.

Первый период прошел в вязкой борьбе. Обе команды создали минимальное количество голевых моментов. В одном из эпизодов голкипера российской сборной Федотова выручила штанга после броска шведа.

Уже на 15-й секунде второго периода сборной России удалось открыть счет в матче. Слепышев на фланге обыграл оппонента и сумел с ближней дистанции переиграть голкипера сборной Швеции.

Остаток периода проходил с небольшим преимуществом российской команды, которая превосходила скандинавов в силовой борьбе. В заключительном периоде шведы все же сумели сравнять счет. На добивании был точен бывший форвард казанского «Ак Барса» Антон Ландер — 1:1.

За 10 минут овертайма команды заброшенными шайбами не отметились и судьбу матча решила серия буллитов, в которой точнее оказались россияне.

В финале пекинской Олимпиады россияне сыграют против национальной команды Финляндии. Матч начнется в воскресенье в 7:10 по московскому времени. Ранее финны вышли в финал, обыграв сегодня утром сборную Словакии.

Напомним, что в составе сборной России выступают два представителя казанского «Ак Барса» - форвард Дмитрий Воронков и голкипер Тимур Билялов.

Олимпиада-2022. Хоккей. Полуфинал

Россия – Швеция – 1:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 – 22 Слепышев (Карнаухов, Яковлев)

1:1 – 47 Ландер (Теммернес, Пудас)

2:1 – серия буллитов