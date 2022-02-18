Сборная России по хоккею обыграла Швецию и вышла в финал Олимпиады
Российская сборная вышла в финал хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине, обыграв в полуфинальном матче по буллитам (2:1) национальную команду Швеции.
Первый период прошел в вязкой борьбе. Обе команды создали минимальное количество голевых моментов. В одном из эпизодов голкипера российской сборной Федотова выручила штанга после броска шведа.
Уже на 15-й секунде второго периода сборной России удалось открыть счет в матче. Слепышев на фланге обыграл оппонента и сумел с ближней дистанции переиграть голкипера сборной Швеции.
Остаток периода проходил с небольшим преимуществом российской команды, которая превосходила скандинавов в силовой борьбе. В заключительном периоде шведы все же сумели сравнять счет. На добивании был точен бывший форвард казанского «Ак Барса» Антон Ландер — 1:1.
За 10 минут овертайма команды заброшенными шайбами не отметились и судьбу матча решила серия буллитов, в которой точнее оказались россияне.
В финале пекинской Олимпиады россияне сыграют против национальной команды Финляндии. Матч начнется в воскресенье в 7:10 по московскому времени. Ранее финны вышли в финал, обыграв сегодня утром сборную Словакии.
Напомним, что в составе сборной России выступают два представителя казанского «Ак Барса» - форвард Дмитрий Воронков и голкипер Тимур Билялов.
Олимпиада-2022. Хоккей. Полуфинал
Россия – Швеция – 1:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 – 22 Слепышев (Карнаухов, Яковлев)
1:1 – 47 Ландер (Теммернес, Пудас)
2:1 – серия буллитов