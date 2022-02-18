Россия - Швеция: победитель сыграет с финнами в финале Олимпиады по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине, обыграв (2:0) сегодня утром сборную Словакии.

В финальном поединке финны сыграют против победителей матча Россия — Швеция. Команда Алексея Жамнова сразится с шведами сегодня в 16:10 по московскому времени.

Напомним, что на стадии четвертьфиналов россияне обыграли (3:1) сборную Дании, а шведы оказались сильнее (2:0) сборной Канады. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала большой материал о победе россиян над датчанами.

Отметим, что сборная России является действующим олимпийским чемпионом после Пхенчхана-2018.

Напомним, что в составе сборной России выступают два хоккеиста «Ак Барса» - вратарь Тимур Билялов и форвард Дмитрий Воронков.