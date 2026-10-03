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На главную ТИ-Спорт 3 октября 2026 20:51

Сборная России по футболу разгромила Намибию

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Сборная России по футболу разгромила Намибию
Фото: www.rfs.ru

Сборная России обыграла команду Намибии в товарищеском матче со счетом 6:0. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена».

Голы забили Садулаев (37-я минута), Пруцев (54), Тюкавин (65), Глушенков (84), Петров (87) и Ндисиро (90+2).

Напомним, 29 сентября сборная России в матче с Ираном в Казани одержала победу со счетом 2:0. 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Иран располагается на 23-й строчке, Намибия – на 122-й, Нигерия – на 31-й.

#сборная России по футболу #товарищеский матч
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