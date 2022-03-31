Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча

Сборная России по футболу потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА.

В списке, опубликованном сегодня, на счету команды Валерия Карпина - 1493 рейтинговых очков (36-е место).

Стоит отметить, что в февральском рейтинге национальная команда России находилась на 35-м месте, но с того момента не провела ни одной игры и упустила позицию за счет подъема вверх сборной Туниса (35-е место).

Лидирует в рейтинге сборная Бразилии, сместившая с первой строчки команду Бельгии. Третья – сборная Франции.

Рейтинг ФИФА:

1. Бразилия — 1832.

2. Бельгия — 1827.

3. Франция — 1789.

4. Аргентина — 1765.

5. Англия — 1761.

36. Россия — 1493.

Напомним, ранее стало известно, что Россия избежала исключения из состава ФИФА.