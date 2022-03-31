ФИФА приостановила на конгрессе членство нескольких стран. Россия исключения избежала

Международная федерация футбола (ФИФА) на 72-м конгрессе приостановила членство трех стран. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, советом ФИФА было решено исключить из федерации Пакистан, Зимбабве и Кению.

При этом отмечается, что Россия исключения избежала, а вопрос по отстранению РФС на конгрессе поднят не был.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона, а журналист Нобель Арустамян заявил о том, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА.