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Спорт
31 марта 2022  14:01
Дамир Садриев

ФИФА приостановила на конгрессе членство нескольких стран. Россия исключения избежала

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Международная федерация футбола (ФИФА) на 72-м конгрессе приостановила членство трех стран. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, советом ФИФА было решено исключить из федерации Пакистан, Зимбабве и Кению. 

При этом отмечается, что Россия исключения избежала, а вопрос по отстранению РФС на конгрессе поднят не был.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона, а журналист Нобель Арустамян заявил о том, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА.

#ФИФА #футбол #сборная России по футболу
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