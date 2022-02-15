Сборная Чехии по хоккею сенсационно проиграла Швейцарии в 1/8 финала Олимпийских игр-2022

Олимпийская сборная Чехии по хоккею уступила на стадии 1/8 финала команде Швейцарии со счетом 2:4 и завершила выступление на турнире.

Счет в игре открыли чехи усилиями нижнекамской связки, с передачи Рональда Кнота шайбу забросил Лукаш Клок. На это швейцарцы ответили четырьмя голами в течение трех периодов и за 5 минут до конца последней двадцатиминутки вели с преимуществом в три шайбы. В оставшееся время Чехия сподобилась лишь на одну шайбу. Итоговый счет – 4:2.

Чехия покидает Олимпийский хоккейный турнир, а Швейцария сыграет в четвертьфинале против сборной Финляндии.

Стоит отметить, что победитель этой пары в полуфинале сразится с победителем пары Россия / Дания.