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Спорт
15 февраля 2022  14:16
Дамир Садриев

Сборная Чехии по хоккею сенсационно проиграла Швейцарии в 1/8 финала Олимпийских игр-2022

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Олимпийская сборная Чехии по хоккею уступила на стадии 1/8 финала команде Швейцарии со счетом 2:4 и завершила выступление на турнире.

Счет в игре открыли чехи усилиями нижнекамской связки, с передачи Рональда Кнота шайбу забросил Лукаш Клок. На это швейцарцы ответили четырьмя голами в течение трех периодов и за 5 минут до конца последней двадцатиминутки вели с преимуществом в три шайбы. В оставшееся время Чехия сподобилась лишь на одну шайбу. Итоговый счет – 4:2. 

Чехия покидает Олимпийский хоккейный турнир, а Швейцария сыграет в четвертьфинале против сборной Финляндии. 

Стоит отметить, что победитель этой пары в полуфинале сразится с победителем пары Россия / Дания.

#Олимпиада-2022 #хоккей
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