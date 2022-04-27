Сборная России будет играть с «Ак Барсом»: Третьяк анонсировал игры сборной с клубами КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что национальная сборная России в качестве подготовки будет проводить товарищеские игры против клубов КХЛ.

«Помните, как сборная СССР играла с «Эдмонтоном», «Калгари» в НХЛ. Сейчас, чтобы поднять интерес, мы будем играть, может, в Новосибирске, в Омске. Сборная из лучших хоккеистов будет играть с «Ак Барсом», Новосибирском, Челябинском. Думаю, это будут интересные матчи, они будут проходить в разных городах нашей страны.

Не сомневаюсь, что не будет ни одного свободного билета. Будем привозить лучших хоккеистов. Мы будем проводить три этапа: в Москве с ЦСКА, «Динамо», в Санкт-Петербурге сборная тоже будет играть. А в других регионах будем играть по городам», – цитирует Третьяка «Чемпионат».

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Александром Кожевниковым.