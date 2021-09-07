Сборная Бельгии по футболу прилетит сегодня в Казань, где завтра сыграет с Белоруссией

Сборная Бельгии по футболу прилетит сегодня днем в Казань, где завтра, 8 сентября, на Центральном стадионе проведет отборочный матч чемпионата мира 2022 года против команды Белоруссии.

Белорусы гостят в столице Татарстана уже с 3 сентября, чередуя тренировки на Центральном стадионе и на базе ФК «Рубин». В минувшее воскресенье белорусская сборная в качестве хозяев поля принимала команду Уэльса и уступила валлийцам со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча со счетом 2:1.

Как стало известно ИА «Татар-информ», в отличии от команды Уэльса, которая жила в Казани в отеле «Мираж», сборная Бельгии поселится в гостинице Ramada, где уже останавливалась в июле 2018 года перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии. Тогда бельгийцы одержали сенсационную победу со счетом 2:1 и в итоге заняли 3-е место на ЧМ-2018, обыграв в утешительном финале англичан (2:0).

В игре с Белоруссией Бельгия – явный фаворит. Разница в классе команд настолько очевидна, что игра этих команд в Бельгии в марте этого года завершилась полным разгромом белорусов (8:0).

Бельгийцы уверенно лидируют в группе Е, набрав 13 очков после пяти матчей. У Белоруссии только одна победа в четырех играх.

Сегодня вечером обе сборные проведут предматчевые тренировки на поле Центрального стадиона в Казани, а тренеры и по одном игроку от каждой из команд примут участие в предматчевой пресс-конференции.

Матч Белоруссия – Бельгия состоится в среду, 8 сентября, и начнется в 21:45. По регламенту УЕФА он также, как и предыдущая игра на Центральном стадионе, пройдет без зрителей.