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Сборная Армении по художественной гимнастике не поучаствует на Играх БРИКС в Казани
Сборная Армении по художественной гимнастике решила не принимать участие в Играх БРИКС, которые сейчас проходят в Казани. Об этом заявил генсекретарь Федерации гимнастики Армении Саак Антонян, чьи слова приводит ТАСС.
Он уточнил, что спортсменки специально не готовились к этим играм. В соревнованиях по спортивной гимнастике участвовала только одна армянская спортсменка - Анна Манташьян, добавил Антонян.
Турнир по художественной гимнастике на Играх БРИКС проведут с 20 по 22 июня. Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня.
Ранее сообщалось, что тяжелоатлетка из Татарстана взяла «бронзу» на Играх БРИКС после тяжелой травмы.
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