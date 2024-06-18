Сборная Армении по художественной гимнастике не поучаствует на Играх БРИКС в Казани

Сборная Армении по художественной гимнастике решила не принимать участие в Играх БРИКС, которые сейчас проходят в Казани. Об этом заявил генсекретарь Федерации гимнастики Армении Саак Антонян, чьи слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что спортсменки специально не готовились к этим играм. В соревнованиях по спортивной гимнастике участвовала только одна армянская спортсменка - Анна Манташьян, добавил Антонян.

Турнир по художественной гимнастике на Играх БРИКС проведут с 20 по 22 июня. Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня.

Ранее сообщалось, что тяжелоатлетка из Татарстана взяла «бронзу» на Играх БРИКС после тяжелой травмы.