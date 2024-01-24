Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сбои в работе Telegram и WhatsApp объяснили деятельностью Роскомнадзора
Наблюдавшиеся с вечера 23 января до позднего утра 24 января массовые сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp в разных регионах России были вызваны деятельностью Роскомнадзора. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития Якутии Андрей Суслов, сообщает издание «Улус.Медиа».
«На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором», — пояснил замминистра.
Согласно данным сервиса сбой.рф, на Якутию приходилось 3% жалоб на проблемы в работе Telegram и 4% — в работе WhatsApp.
По информации детектора сбоев Downdetector, чаще всего на сбои обоих мессенджеров жаловались пользователи из Москвы, Новосибирска и Хабаровска.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»