Сбивший насмерть ребенка в Казани водитель водовоза предстал перед судом

65-летний Ильдар Саттаров – водитель водовоза, сбивший насмерть 7-летнего мальчика, предстал перед судом. Дело о смертельном ДТП начал рассматривать Кировский районный суд Казани.

На процесс пришли родители погибшего ребенка, мать будет требовать для подсудимого максимального наказания.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Он мог увидеть моего сына. С другой стороны тоже шли люди. Он управлял огромной машиной и должен был все предвидеть», – высказалась мать погибшего мальчика.

Ожидается, что сегодня на процессе прокурор огласит обвинительное заключение, после чего суд перейдет к допросу родителей мальчика и свидетелей.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Напомним, что трагедия развернулась на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе. Ребенок переходил дорогу на зеленый свет по зебре, когда его сбил водитель «КАМАЗа». От полученных травм мальчик скончался на месте.

Тот же Кировский райсуд на следующий день арестовал водителя водовоза и отправил его под домашний арест.