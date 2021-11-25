«Я его не увидел»: водитель водовоза рассказал подробности смертельного наезда на ребенка

Кировский районный суд Казани арестовал 65-летнего Ильдара Саттарова – водителя водовоза, который накануне насмерть сбил 7-летнего мальчика.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Трагедия произошла на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе. Ребенок переходил дорогу на зеленый свет по зебре, когда его сбил водитель «КАМАЗа». От полученных травм мальчик скончался на месте.

До начала процесса мужчина рассказал, что попросту не заметил ребенка – он попал в слепую зону. Мальчик угодил прямо под колеса водовоза. Все произошло на глазах у его матери. Женщина провожала сына в школу.

«Не видел, не заметил я мальчика. Если бы увидел, то сразу бы остановился. Я даже не понял, что произошло», – жалеет мужчина.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Остановили водителя водовоза другие автомобилисты. Выйдя из машины и увидев жуткую картину, мужчина пришел в состояние шока.

«У меня большой водительский стаж – 40 лет за рулем. Не так давно я вышел на пенсию. Только вчера меня попросили выйти и сделать рейс», – рассказал Саттаров.

Мужчина заверил, что в ближайшее время свяжется с родственниками погибшего мальчика, чтобы предложить помощь. После случившегося его сразу задержали, ему было предъявлено обвинение по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Сегодня мужчину доставили в суд. Следствие просило отправить водителя в СИЗО.

«Находясь на свободе,обвиняемый может воспрепятствовать следствию, сменить место жительства, то есть скрыться. Поэтому прошу отправить его в СИЗО», – высказался следователь.

Услышав доводы следователя, Саттаров едва не заплакал. Заявил, что сожалеет о случившемся и просил суд отправить его под домашний арест.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Я не собираюсь скрываться. Находиться в СИЗО я не смогу, у меня проблемы с сердцем. Хочу добавить, что я сильно раскаиваюсь, извиняюсь перед родителями ребенка», – обратился к суду мужчина.

Учитывая, что Саттаров обвиняется в совершении преступления средней тяжести и то, что с места ДТП он не скрывался, суд не стал отправлять его в СИЗО. Мужчину поместили под домашний арест на два месяца, до 24 января следующего года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Горьковском шоссе водитель водовоза сбил 7-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте.