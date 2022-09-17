Сбившего насмерть пешехода в Казани водителя «Лады» отправили в СИЗО

22-летнего водителя «Лады», который вчера утром насмерть сбил пешехода, отправили в СИЗО. Его заочно арестовал Приволжский районный суд Казани.

После возбуждения уголовного дела следствие обратилось с ходатайством отправить водителя легковушки под стражу. В итоге суд арестовал его на два месяца — он проведет в СИЗО до 16 ноября.

Напомним, что жуткое ДТП произошло вчера рано утром на проспекте Победы в Казани. На высокой скорости легковушка сбила пешехода. Удар был такой силы, что у мужчины оторвало ноги.

Выяснилось, что водитель «Лады» всю ночь отмечал рождения сына и сел нетрезвым за руль.