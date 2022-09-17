news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
17 сентября 2022  12:11
Елена Саляхова

Сбившего насмерть пешехода в Казани водителя «Лады» отправили в СИЗО

news_top_970_100

22-летнего водителя «Лады», который вчера утром насмерть сбил пешехода, отправили в СИЗО. Его заочно арестовал Приволжский районный суд Казани.

После возбуждения уголовного дела следствие обратилось с ходатайством отправить водителя легковушки под стражу. В итоге суд арестовал его на два месяца — он проведет в СИЗО до 16 ноября. 

Напомним, что жуткое ДТП произошло вчера рано утром на проспекте Победы в Казани. На высокой скорости легковушка сбила пешехода. Удар был такой силы, что у мужчины оторвало ноги. 

Выяснилось, что водитель «Лады» всю ночь отмечал рождения сына и сел нетрезвым за руль.

#смертельное дтп #наезд на пешехода #арест
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100