Сбивший насмерть пешехода в Казани водитель всю ночь отмечал рождение сына

фото: очевидцы

Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло сегодня рано утром на проспекте Победы в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 22-летний водитель, который сбил насмерть пешехода на проспекте Победы в Казани, находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. К тому же, по предварительным данным, мужчина ехал на высокой скорости.

Как стало известно агентству, мужчина всю ночь отмечал с друзьями рождение сына и сел за руль нетрезвым.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на проспекте Победы в Казани легковушка насмерть сбила мужчину. От удара у пешехода оторвало обе ноги.

