Сбившего насмерть пешехода под Казанью водителя за год 80 раз штрафовали за нарушения ПДД

В Госавтоинспекции Татарстана рассказали подробности смертельного наезда на пешехода под Казанью.

Напомним, накануне вечером на 122-м км автодороги Йошкар Ола-Зеленодольск произошел смертельный наезд на пешехода.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Как выяснилось, что 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ», студент одного из казанских техникумов, имеет стаж вождения всего 1 год и за это время он 80 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, из них 55 раз за нарушение скоростного режима, 18 – за не пристёгнутый ремень безопасности и 1 – за выезд на встречную полосу. Кроме того, он 4 раза привлекался к ответственности за «тонировку». За повторное нарушение, в мае этого года, по решению суда он провел 2 суток под арестом.

После ДТП на автомобиле отсутствовали лобовое передние боковые стекла.

Кроме того, необходимо отметить, за несколько минут до ДТП камеры зафиксировали данный автомобиль со скоростью 126 км/ч.