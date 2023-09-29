Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сбившего насмерть пешехода под Казанью водителя за год 80 раз штрафовали за нарушения ПДД
В Госавтоинспекции Татарстана рассказали подробности смертельного наезда на пешехода под Казанью.
Напомним, накануне вечером на 122-м км автодороги Йошкар Ола-Зеленодольск произошел смертельный наезд на пешехода.
Как выяснилось, что 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ», студент одного из казанских техникумов, имеет стаж вождения всего 1 год и за это время он 80 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, из них 55 раз за нарушение скоростного режима, 18 – за не пристёгнутый ремень безопасности и 1 – за выезд на встречную полосу. Кроме того, он 4 раза привлекался к ответственности за «тонировку». За повторное нарушение, в мае этого года, по решению суда он провел 2 суток под арестом.
После ДТП на автомобиле отсутствовали лобовое передние боковые стекла.
Кроме того, необходимо отметить, за несколько минут до ДТП камеры зафиксировали данный автомобиль со скоростью 126 км/ч.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа