На трассе под Казанью легковушка насмерть сбила пешехода

Сегодня на 122-м км автодороги Йошкар Ола-Зеленодольск произошел смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Как выяснилось,на трассе недалеко от поселка Ореховка под Казанью 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате столкновения пешеход скончался на месте происшествия. Его личность устанавливают полицейские.