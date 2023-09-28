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На трассе под Казанью легковушка насмерть сбила пешехода
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Сегодня на 122-м км автодороги Йошкар Ола-Зеленодольск произошел смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
Как выяснилось,на трассе недалеко от поселка Ореховка под Казанью 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
В результате столкновения пешеход скончался на месте происшествия. Его личность устанавливают полицейские.
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