Сбитого в Казани велосипедиста доставили в РКБ с травмой спины

Сегодня утром мы сообщали, что на проспекте Универсиады в Казани автомобиль сбил мужчину на велосипеде. К этой информации прилагалось видео с места происшествия.

Как подтвердили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла на Косогорной улице у дома №159. Там водитель Hyundai по касательной задел мужчину на электровелосипеде.

Пострадавшего с ушибом спины увезли для осмотра в РКБ.