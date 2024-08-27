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Сбитого в Казани велосипедиста доставили в РКБ с травмой спины
Сегодня утром мы сообщали, что на проспекте Универсиады в Казани автомобиль сбил мужчину на велосипеде. К этой информации прилагалось видео с места происшествия.
Как подтвердили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла на Косогорной улице у дома №159. Там водитель Hyundai по касательной задел мужчину на электровелосипеде.
Пострадавшего с ушибом спины увезли для осмотра в РКБ.
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