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Происшествия 27 августа 2024 08:56

На проспекте Универсиады в Казани сбили велосипедиста

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В Казани на проспекте Универсиады произошло ДТП с пострадавшим, сообщают очевидцы.

По предварительной информации, там сбили велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии на дороге образовался серьезный затор. Подробности ДТП уточняются.

#сбили велосипедиста
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