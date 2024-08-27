«Сбил подругу и скрылся»: сапбордистка рассказала об аварии с гидроциклом в Казани

С редакцией «Татар-информа» связалась девушка, которая стала невольной участницей ЧП с гидроциклом у «Ак Барс Арены» в Казани.

«Татар-информ» сообщал, что 22 августа у берега Казанки мужчина на гидроцикле врезался в группу сапбордистов, произошло это напротив «Ак Барс Арены».

Изначально пресс-служба ГУ МЧС России по РТ сообщала, что в инциденте обошлось без пострадавших. Однако позже выяснилось, что одна из девушек получила травмы.

Одна из участниц происшествия – Гузаль – поделилась своей версией событий.

«Нас было шестеро, мы планировали покататься на сапбордах. Трое готовились к выходу на воду, а мы с двумя подругами уже находились в трех метрах от берега, когда это случилось».

Фото: © «Татар-информ»

По словам Гузаль, гидроцикл появился внезапно и на большой скорости направился прямо на девушек, не пытаясь изменить курс. Удар пришелся на сапбордистку, находившуюся между подругами. В этот момент она стояла на коленях, пытаясь прикрепить страховочный леер к ноге.

«Гидроцикл налетел на сап, практически встал на него вертикально и сбросил подругу в воду. К счастью, она не успела прикрепить леер, иначе ее могло утянуть вместе с сапбордом, который протащило метров на пятнадцать. После столкновения водитель гидроцикла освободился от сапборда и уехал, не оказав помощи», – рассказала Гузаль.

Пострадавшую девушку зовут Венера, ее госпитализировали. У нее диагностирован перелом крестца. В настоящее время девушка не может ходить, но врачи надеются обойтись без операции.

«Мы подали заявление в полицию пять дней назад, но пока нет никаких результатов. Мы надеемся, что водителя гидроцикла привлекут к ответственности. Его поведение было бесчеловечным – он даже не попытался узнать, пострадал ли кто-нибудь, а просто скрылся с места происшествия», – заключила Гузаль.