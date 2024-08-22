news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 августа 2024 19:33

Возле «Ак Барс Арены» в Казани мужчина на гидроцикле въехал в группу сапсерферов

Скопировать ссылку

Сегодня на берегу Казанки возле «Ак Барс Арены» мужчина на гидроцикле въехал в группу сапсерферов. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Помощь спасателей и медиков не понадобилась, отметили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в России планируют ужесточить правила поведения на воде для водителей маломерных судов. Как сообщал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов, в настоящее время готовится предложение о внесении изменений в существующие статьи «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100