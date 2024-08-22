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Возле «Ак Барс Арены» в Казани мужчина на гидроцикле въехал в группу сапсерферов
Сегодня на берегу Казанки возле «Ак Барс Арены» мужчина на гидроцикле въехал в группу сапсерферов. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Помощь спасателей и медиков не понадобилась, отметили в ведомстве.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в России планируют ужесточить правила поведения на воде для водителей маломерных судов. Как сообщал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов, в настоящее время готовится предложение о внесении изменений в существующие статьи «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
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