«Сберегите себя и сохраните других»: полк ДПС Казани снял ролик ко Дню памяти жертв ДТП

Казанская Госавтоинспекция выпустила ролик ко дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 2023, который проходит ежегодно в третье воскресенье ноября.

Текст для ролика написал и прочитал командир полка ДПС Казани Михаил Савин, о талантах которого «Татар-информ» ранее рассказал в отдельном материале.

Михаил Савин рассказал в видео, что выполняя служебные обязанности, выезжая на ДТП с тяжкими последствиями, на каждом месте аварии, где смерть, он видит слезы, боль, апатию, неизбежность, беспомощность, шок, и иногда даже полную дезориентацию.

«Говорят, человек привыкает ко всему. Но абсолютно невозможно привыкнуть к истошным крикам матери над остывающим телом ребенка. К терзающим душу стонам мужчины от боли потери родной сестры. К его монотонным качаниям из стороны в сторону, когда он хриплым шепотом произносит лишь "нет"», – делится командир полка ДПС Казани.

Он рассказал, что, изучая места ДТП с пешеходом, велосипедом, мотоциклом или авто, он постоянно ловит себя на мысли, что никогда не привыкнет к режущим слух звукам своих шагов по разбитым стеклам и пластику. К специфическому запаху аварии, где вперемешку пахнет прогорклым моторным маслом, тосолом и тормозной жидкостью. К следам и брызгам высыхающей крови.

«У каждого ДТП есть причина, нередко – несколько. Мы желаем вам, и вашим близким, никогда не стать героями новостей о ДТП на телевидении и в Интернете. Чтобы всемирный День жертв памяти ДТП никогда не стал днем вашей памяти, и памяти ваших близких. Чтобы и ваши близкие никогда не попали в наши уже ставшие традиционными видеоролики. Соблюдайте ПДД, сберегите себя, сохраните других», – подытожил Савин.