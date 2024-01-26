ЦБ мимо таргета и инфляционная соломка Путина: как менялись цены в России за год

По данным Росстата, в целом по России цены на продукты за год выросли на 8,2%

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Инфляция все еще ниже, чем в ПФО и в России

Годовая инфляция в Татарстане в декабре 2023 года выросла до 7,06% – после 6,98% месяцем ранее. Это все еще ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,2%) и в целом в России (7,4%), сообщил Национальный банк РТ.

Продукты подорожали на 8,1% (после 7,3% в ноябре), непродовольственные товары – на 5,2% (в ноябре – 4,9%). Зато в услугах темпы роста замедлились до 8,6% (после 10,1% месяцем ранее).

По данным Росстата, в целом по России цены на «проды» за год выросли на 8,2%, «непроды» – 5,96%, на услуги – на 8,3%.

Но есть и другие оценки. Так, аналитики телеграм-канала «Твердые цифры, с учетом сезонности приводят такие: годовая инфляция в целом составила 6%, в том числе 10,3% – продовольственная, 5,2% – непродовольственная и 1,7% – в услугах.

Замедление инфляции в декабре Банк России зафиксировал в половине субъектов РФ, объяснив это тем, что при расчете показателя за последние 12 месяцев в нем перестала учитываться индексация коммунальных тарифов, произошедшая в декабре 2022-го. Но Татарстан, где этот фактор ярко «выстрелил» в динамике в услугах, в группу «замедлившихся», тем не менее, не попал. И виной всему яйца.

«Спрос на яйца оставался стабильно высоким»

Основным фактором разгона цен на продукты Нацбанк РТ назвал рост затрат на их производство. Безусловный лидер по динамике – яйца. За год они подорожали на 88% (по России в среднем – на 61,35%). Это рекордный рост для этого товара за весь период доступной статистики. В Татарстане предыдущий рекорд – плюс 51,59% – был зафиксирован в ноябре 2013 года.

Дорожать они начали с мая, двузначными темпами – с августа. По России – с осени. Объяснять стремительную динамику пришлось лично России Владимиру Путину, который в декабре заявил, что всему причиной – рост доходов населения и увеличение спроса, а также то, что власти «вовремя не сориентировались», «чтобы открыть импорт, не подумали». И даже извинился перед россиянами за рост цен на яйца.

Безусловный лидер по динамике – яйца. За год они подорожали на 88% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Спрос на яйца оставался стабильно высоким. В декабре это позволило их производителям продолжить активный перенос в цены возросших ранее затрат. Среди них – расходы на импортное оборудование, корма и инкубационные яйца. Чтобы сохранить штат сотрудников, птицефабрики также повышали оплату труда», – объяснили очередной взлет цен на этот продукт в Нацбанке РТ.

В ЦБ удорожание яиц также объяснили «следствием переноса возросших издержек, характерных для всей продукции животноводства, в условиях высокого спроса».

«В последние месяцы дополнительным проинфляционным фактором были участившиеся случаи птичьего гриппа, негативно повлиявшие на выпуск», – добавил регулятор. Подчеркнув, что колебания цен на остальные группы товаров и услуг в декабре «отмечались как менее значительные».

Впрочем, продолжали дорожать овощи и фрукты: в России – на 24,2%, в Татарстане – на 29,2%. Это одна из самых волатильных категорий, обычно сильно зависящая от сезонности, урожайности или неурожайности и кучи других факторов. Но в этом сезоне, очевидно, внесли свой вклад и перестройка логистических цепочек на импортные фрукты и овощи, и скачки валютного курса. Без учета этих продуктов, кстати, продуктовая инфляция в РФ в декабре составила бы 6,1%, в Татарстане – 5,9%, – данные Татарстанстата.

Продолжали дорожать овощи и фрукты: в России – на 24,2%, в Татарстане – на 29,2% Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

И серьезного падения цен на эти две категории, очевидно, ждать не стоит. «Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены – 110-125 рублей за десяток – абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», – рассказала «Парламентской газете» генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

По ее словам, отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам сейчас находится в пределах 95-105 рублей. Все остальное – собственные расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка. Небольшое сезонное снижение возможно в мае после Пасхи, когда также утихнет массовый спрос, считает председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Кроме того, в Татарстане в декабре ускорился рост цен в общепите – до 8,6% с ноябрьских 7,6%. И тут цепная реакция: у кафе и ресторанов выросли затраты из-за подорожания ряда продуктов. Высокий спрос в декабре, в том числе со стороны туристов, позволил заложить эти издержки в стоимость блюд.

«В декабре увеличился годовой прирост цен на автомобильные шины»

Так же поступили и производители непродовольственных товаров. Например, российские автопредприятия – в их ценах отразились выросшие затраты на автокомпоненты и доставку машин. Это привело к очередному ускорению годового роста цен на новые автомобили отечественных марок – в Татарстане до 12,6% с ноябрьских 11,1%.

В России производство покрышек сократилось, а на импортные поставщики повысили цены из-за ослабление рубля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оживший авторынок разогнал и спрос на покрышки. Причем в России их производство сократилось, а на импортные поставщики повысили цены из-за ослабления рубля. В итоге шины в целом продолжили дорожать.

Замедление же инфляционной динамики в услугах связано с эффектом высокой сравнительной базы. Дело в том, что индексацию тарифов на коммунальные услуги Правительство РФ решило сделать в декабре 2022-го. А вот в декабре 2023-го тарифы не повышались. В результате по сравнению с ноябрем годовой прирост цен на ЖКУ снизился – в Татарстане до 3,9% (месяцем ранее было 9,8%), а по России и вовсе почти до нуля.

Впрочем, годовой прирост цен на услуги в целом по стране менялся разнонаправленно. «Помимо коммунальных услуг гораздо медленнее повышалась стоимость услуг пассажирского транспорта, связи и зарубежного туризма. Однако сильно ускорился рост цен на бытовые услуги», – отметил регулятор.

Больше всего за год подорожали куры, лекарства и поездки за рубеж

По данным Росстата, за минувший год сильнее всего подорожали в России куры охлажденные и мороженые (на 27,8%), мясо и птица (на 16,2%), сахар-песок (на 10,8%) и рыба мороженая (на 9,2%).

Из «непродов» – медикаменты (на 7,9%), бензин (на 7,2%) и табачные изделия (плюс 7%).

Из услуг – зарубежные поездки (плюс 24,8%), пассажирский транспорт (на 15,7%, в том числе городской пассажирский – на 14,2%) и взносы на капитальный ремонт (на 11,8%). Интересно, что сопоставимого по динамике снижения цен не было зафиксировано ни по одной из позиций.

Прогноз экономических властей оправдался

Декабрьское замедление годовой инфляции до 7,4% (с ноябрьского всплеска до 7,5%) позволило властям отрапортовать о высоком качестве своих прогнозов. Так, еще в сентябре Минэкономразвития РФ заявило, что годовая инфляция в декабре 2023 года достигнет 7,5%. Банк России прогнозировал 7–7,5%. Интересно, что в декабре Президент РФ Владимир Путин предупреждал – инфляция по итогам года может скакнуть и до 8%. Но подстеленная главой государства соломка экономическим властям не пригодилась.

Тем не менее в целевой таргет ЦБ – пресловутые 4% – инфляция не вписывается уже четвертый год подряд. Однако в Банке России свято верят, что невозможное возможно и что жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.

Это поможет снизить годовую инфляцию до 4–4,5% в 2024 году и удерживать ее «вблизи 4%» в дальнейшем. Чтобы вернуть инфляцию к цели, ЦБ, напомним, в прошлом году за несколько заходов повысил ключевую ставку до 16% (в начале 2023-го она находилась на уровне 7,5%).

По прогнозу Минэкономразвития РФ, к концу 2024 года инфляция замедлится до 4,5%. Глава ведомства Максим Решетников отмечал ранее, что ускоренный рост цен на товары будет замедляться за счет «максимальной поддержки экономики предложения».

Охлаждающий потребительский спрос и инфляцию эффект от повышения ключевой ставки уже виден, но еще не достиг своего пика Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Путь к 4% займет достаточно много времени»

По данным Минэкономразвития РФ, за неделю с 16 по 22 января 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 7,3% годовых, главным образом за счет замедления темпов роста цен в продуктовой рознице. Но обольщаться не стоит. Пик роста цен придется на весну 2024 года, заявляла ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин считает, что годовая инфляция во втором квартале 2024 года превысит и 10%, даже несмотря на массированную продажу Банком России валюты (это снизит валютный курс и цены импортных товаров).

В «Ренессанс Капитале» считают, что путь к 4% «займет достаточно много времени», а возможными препятствиями на нем могут стать факторы со стороны предложения, та же индексация тарифов на ЖКУ (около 10% в июле, это может прибавить до 1 п.п. в инфляцию) и наметившийся рост цен производителей.

По оценке «Райффайзен банка», охлаждающий потребительский спрос и инфляцию эффект от повышения ключевой ставки уже виден, но еще не достиг своего пика. В то же время вновь повысившиеся в декабре инфляционные ожидания (всплеск до 14,2% после 12,2% в ноябре) «подогревают стрессовые потребительские настроения, неформально смягчая денежно-кредитные условия». «Цель ЦБ в 4% может быть достигнута в 2025 году при отсутствии дополнительных масштабных шоков», – заявляют в банке.