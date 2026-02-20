«Сажусь смотреть и забываю все на свете»: Как зрители реагируют на фильм «Черный лес»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Фильм Радика Кудоярова «Черный лес» зажил своей жизнью и получает первые отзывы от своих зрителей.

В социальных сетях режиссера уже встречаются комментарии: «фильм ошеломительный», «просто гипнотизирует», «колоссальный труд» или даже «I would love to watch the Film with tatarian public…» («я бы хотел посмотреть Фильм вместе с татарской публикой»).

«Я все время хочу пересматривать этот фильм. Сажусь его смотреть и забываю все на свете. Это глубокий и захватывающий фильм», – ответила «Татар-информу» восхищенная зрительница Эльвира из Нижнекамска.

Интересно, что фильм подтолкнул некоторых зрителей к знакомству с творчеством режиссера Кудоярова.

«Фильм тронул еще тем, что он и на русском, и на татарском языках – ты все понимаешь, и тебе не нужны никакие титры», – рассказала зрительница.

Сам режиссер считает, что в вопросе языкового многообразия решение было очевидным. Для режиссера было важно, чтобы стихи Джалиля прозвучали на языке, общем для всех жителей страны. Использование татарского языка в разговорах курмашевцев также вполне логично – это их родной язык. Немецкий язык в беседах немецких офицеров и английский язык в спортзале Нюрнбергской тюрьмы были выбраны из соображений аутентичности. По словам режиссера, в фильме не звучит голос Павла Харланчука, который исполнил роль главного антагониста Фляйшмана. Для озвучивания немецкоговорящих персонажей приглашались актеры – носители немецкого языка.

Радик Кудояров и Павел Харланчук – исполнитель роли антагониста Джалиля Рудольфа Фляйшмана Фото со съемок представлено режиссером

Ранее мы публиковали отрывки рецензии немецкого писателя Гюнтера Гресслера. Он отмечал, что к просмотру фильма с большим хронометражем он приступал со скепсисом, но затем его «захватила каждая секунда – и изображение, и диалоги».

«Впервые я увидел страшное лицо любой войны и понял, что между черным и белым существует множество оттенков серого», – писал в рецензии Гресслер.

Комментируя рецензию немецкого писателя, Кудояров отметил, что хронометража действительно не стоит пугаться. Во время просмотра картины «срабатывает магия» – зритель растворяется в истории.

«Любопытно что фильм помогает избавиться от клише. С каждым просмотром человек находит в нем что-то новое, что-то, что помогает размышлять», – отметил Радик Кудояров.

По замечанию Кудоярова, татарская культура, как правило, плохо знакома русскому человеку. Однако на показах в Мурманске находились зрители, которые были готовы досидеть до конца финальных титров, чтобы увидеть имена авторов картины.

«Кто бы сколько ни злорадствовал о бюджете и кассе фильма, было заранее понятно, что это не «Аватар» или «Буратино». Как это ни странно и ни печально, о герое [Мусе Джалиле] и его соратниках почти никто в нашей стране и за ее пределами в широком смысле не знает. Эта картина несет в себе и образовательную функцию», – заявил режиссер «Черного леса».