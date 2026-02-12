«Фильм для широкого зрителя»: в Казани прошел предпремьерный показ фильма «Черный лес»

Сегодня в прокат выходит полнометражный художественный фильм «Черный лес» режиссера Радика Кудоярова. За день до официальной премьеры его показали в казанском кинотеатре «Мир», где также прошло обсуждение картины с участием режиссера и исполнителя главной роли. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





В кинотеатре «Мир» прошел предпремьерный показ фильма «Черный лес»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Фильм имеет большое значение для культуры Республики Татарстан»

В кинотеатре «Мир» накануне прошел предпремьерный показ фильма режиссера Радика Кудоярова «Черный лес». Его представили режиссер картины и исполнитель роли Мусы Джалиля Зульфат Закиров.

После закрытых показов в театре оперы и балета им. М. Джалиля в 2024 году фильм «Черный лес», снятый при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, привлек внимание профессионального сообщества. В 2025 году картина активно участвовала в фестивальной программе, а на казанском фестивале «Алтын минбар» впервые была представлена широкой публике в рамках конкурсного показа.

«Фильм имеет большое значение для культуры Республики Татарстан. У него уже есть определенный статус и награды», – охарактеризовали картину в Министерстве культуры РТ.

Фильм представили режиссер картины Радик Кудояров и исполнитель роли Мусы Джалиля Зульфат Закиров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Закиров: «В первую очередь я артист»

В ожидании премьеры корреспондент «Татар-информа» поговорил с исполнителем главной роли в фильме, артистом театра им. Тинчурина Зульфатом Закировым. Он подробно рассказал о значении этой картины для его карьеры. Как оказалось, роль Джалиля в каком-то смысле помогла Закирову найти себя.

Артист уже имел опыт съемок в кино. По его словам, он начал сниматься еще в студенческие годы в Москве, затем продолжил работу в Казани. Позже в его кинокарьере наступил перерыв.

«Тогда я задавался большим вопросом: кто я – педагог или артист? Потом меня потянуло в режиссуру, но после выхода этой картины я, наверное, ответил на этот вопрос. В первую очередь я артист», – рассказал Закиров.

Для Закирова это первая главная роль в фильме такого масштаба. По его словам, работа в кино существенно отличается от театра: на сцене актер находится в поле зрения зрителя с первой секунды и до финала, тогда как на съемочной площадке требуется быстро входить в нужное состояние. Определенных предпочтений Закиров не выделяет, отмечая: «И то и другое мне нравится». При этом в новые кинопроекты актера пока не приглашали.

Для Зульфата Закирова это первая главная роль в фильме такого масштаба Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Может быть, некоторые побаиваются: «Вот он снялся в такой картине и будет сейчас рубить гонорар». Может быть, это мои предрассудки, я могу ошибаться, но я всегда преследую одну цель: зачем я это делаю, что я хочу сказать? Финансовая сторона для меня – это второй, третий, четвертый пункт», – рассказал актер.

В театре Тинчурина Закирова в роли Джалиля тоже можно пока не ждать (несмотря на его студенческую мечту). Как отметил артист, главный режиссер театра Айдар Заббаров старается, чтобы артисты не повторялись. Если роль Джалиля была в кино, значит, нужно искать что-то другое, нужно раскрыться по-новому.

«Я скажу за себя, мои коллеги могут не согласиться, но был период до прихода Айдара Талгатовича, когда я просто зачах и не понимал, зачем мне вообще это нужно. Я очень благодарен Айдару Талгатовичу, потому что он раскрыл меня по-другому. И я понимаю, что, оказывается, за плечами есть непаханое поле, которое надо пахать и пахать», – рассказал Закиров корреспонденту «Татар-информа».

Радик Кудояров: «Есть сложные вещи, связанные с добром и злом, а я пытаюсь рассказать о добре и зле так, как я это понимаю» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Битва добра со злом

Радик Кудояров перед показом также ответил на вопросы журналистов.

«Во-первых, людям нужно рассказывать просто о сложном. Есть сложные вещи, связанные с добром и злом, а я пытаюсь рассказать о добре и зле так, как я это понимаю», – считает Кудояров.

В данном случае борьба добра со злом свелась к психологической дуэли Джалиля и главного антагониста фильма – штандартенфюрера Фляйшмана. Их словесное противостояние настолько вневременно по смыслу, что, по словам режиссера, героев можно было бы перенести на 2000 лет назад или вперед – суть диалога осталась бы прежней.

Прозвучали вопросы о возрастном цензе. Напомним, что фильм имеет ограничение «18+», но режиссер не согласен с такой оценкой, учитывая то, что прокатные удостоверения с таким статусом получают фильмы ужасов, «где текут кровавые реки».

«Я думаю, что это поправится постепенно, мы еще займемся этим вопросом. Но фильм для самого широкого зрителя», – ответил Кудояров.

Участники обсуждения высоко оценили актерскую игру Закирова и Павла Харланчука (Рудольф Фляйшман) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В диалоге – вся скорбь татарского народа»

Кудояров отметил на обсуждении после завершения фильма, что картина – это попытка мысленно оказаться рядом с людьми, ставшими прототипами героев, в их последние дни и понаблюдать за тем, что с ними могло происходить.

Отвечая на вопросы зрителей, создатели картины рассказали о работе над фильмом, в том числе образом Джалиля, символике числа 15 во время съемок и ключевом эпизоде фильма – диалоге Джалиля и Фляйшмана.

«В этом диалоге вся скорбь татарского народа», – считает Кудояров.

Участники обсуждения высоко оценили актерскую игру Закирова и Павла Харланчука (Рудольф Фляйшман), а также режиссуру Кудоярова и его внимательное отношение к историческому материалу.

Увидеть картину Радика Кудоярова «Черный лес» можно в кинотеатрах Казани и 21 муниципального образования республики. В течение года также планируются показы в других регионах страны.