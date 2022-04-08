Шахматистки из Украины исключены за отказ поддержки санкций против российских коллег

Украинские шахматистки, отказавшиеся подписать призыв к отстранению россиян от турниров под эгидой Всемирной шахматной федерации (FIDE), будут исключены из Львовской областной федерации шахмат. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на организацию.

Шахматисты из Львова обратились к президенту Федерации шахмат Украины с призывом отстранить российских гроссмейстеров от участия в турнирах под эгидой FIDE. Шахматистки Анна и Мария Музычук подписывать письмо отказались.

«В связи с этим и в соответствии с решением президиума от 4 апреля 2022 года ЛОШФ прекращает сотрудничество с шахматистками и начинает процедуру исключения их из президиума и лишения членства в федерации», — заявили в Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ).

Напомним, ранее FIDE ответила российскому шахматисту Сергею Карякину, пригрозив новыми обвинениями.