Шахматистки из Украины исключены за отказ поддержки санкций против российских коллег
Украинские шахматистки, отказавшиеся подписать призыв к отстранению россиян от турниров под эгидой Всемирной шахматной федерации (FIDE), будут исключены из Львовской областной федерации шахмат. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на организацию.
Шахматисты из Львова обратились к президенту Федерации шахмат Украины с призывом отстранить российских гроссмейстеров от участия в турнирах под эгидой FIDE. Шахматистки Анна и Мария Музычук подписывать письмо отказались.
«В связи с этим и в соответствии с решением президиума от 4 апреля 2022 года ЛОШФ прекращает сотрудничество с шахматистками и начинает процедуру исключения их из президиума и лишения членства в федерации», — заявили в Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ).
Напомним, ранее FIDE ответила российскому шахматисту Сергею Карякину, пригрозив новыми обвинениями.