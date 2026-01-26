Шахматист из Казани о провокациях Карлсена: На меня это не влияло

Фото: worldrapidandblitz2025.fide.com

Российский шахматист из Казани Владислав Артемьев рассказал о поведении международного гроссмейстера Магнуса Карлсена во время проигранной партии на чемпионате мира.

– На чемпионате мира вы выиграли партию у норвежца Магнуса Карлсена. Он как раз таки известен тем, что любит оказывать моральное воздействие на своих соперников. Поддавались ли вы на его провокации?

– На меня это не влияло. В целом он достаточно корректно себя ведет. В процессе игры я бы не сказал, что он делал что-то вызывающее. Просто если Карлсен проигрывает, то он может как-то себя эмоционально повести – к примеру, резко встать, ударить по столу.

– Вас это не пугает?

– Нет, потому что это привычно. Карлсен – известный человек, и, когда играешь против него, понимаешь, что в случае победы он может бурно реагировать. Тут еще важно отметить, что я играл против человека, который много лет уже в шахматном мире доминирует. Он привык выигрывать, и чемпионат мира не стал исключением. Естественно, такие люди, как правило, очень болезненно переносят поражения. Хотя они у них редко случаются, но тем не менее. Когда он сдался, видно было, что Магнус был расстроен. Поражение было действительно болезненным, потому что мы играли уже в середине турнира и после этого я обогнал его, кажется, на очко вперед. Там была еще история: уходя после партии, на эмоциях он оттолкнул камеру норвежского журналиста. Санкций за этим, правда, никаких не последовало, дело замяли, так как это было норвежское телевидение и оно приехало снимать как раз Карлсена, –поделился Артемьев своими воспоминаниями с корреспондентом «Татар-информа».

На чемпионате мира, который проходил в Катаре в декабре 2025 года, Владислав Артемьев завоевал серебряную медаль по рапиду.

Кроме того, он является победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2019), чемпионата Европы (2019) и двукратным чемпионом России (2023, 2024). Также он становился бронзовым призером ЧМ-2023 по блицу.