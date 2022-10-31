Сахалинские поисковики ищут живущих в Татарстане потомков Южно-Сахалинской операции

Фото: Анвар Маликов

Трое казанцев – руководитель информагентства «Девон» Анвар Маликов, его сын Аскар и жительница города Ирина Горощеня – побывали на Сахалине. Их, как потомков героев, участвовавших в освобождении острова от японцев, на открытие выставки «Лица Победы» и презентацию одноименного научного издания пригласил областной Музейно-мемориальный комплекс «Победа».

Сахалинские ученые и поисковики-энтузиасты активно разыскивают потомков героев, благодаря которым 3 сентября остров отмечает день победы над Японией. Анвара Маликова они нашли благодаря выходу его книги «Адиб Маликов – записки солдата эпохи». Отдельный блок ней посвящен теме освобождения в 1945 году Южного Сахалина от японского владычества. Дело в том, что командир отделения взвода полковой разведки Адиб Маликов служил на острове шесть лет и участвовал в боях. В книгу вошли его стихи и поэма, написанные во время службы, повесть «Остров моей юности». Кроме того, впервые был опубликован уникальный военный дневник писателя, раскрывающий малоизвестные подробности. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Татар-информа».

Ирина Горощеня – это внучка героя кровопролитного штурма острова Шумшу Александра Курбатова. Этот самый северный остров Курильской гряды стал последней точкой Второй мировой войны. Имя Курбатова увековечено в топонимике острова. В дар музею Горощеня привезла боевые награды деда.

Презентация проекта «Лица Победы» прошла в музее Южно-Сахалинской наступательной операции города Смирных. В трех томах собрана информация об участниках боевых действий на Южном Сахалине и Курилах, в том числе в труд вошли сведения об Адибе Маликове и Александре Курбатове. Одноименная выставка включила в себя артефакты, связанные с героями издания.

«Каждый из этих людей ставил перед собой задачу: отважно, не сдаваясь, идти в бой и победить. Из этих маленьких побед и получилась одна большая, Великая Победа», – отметил на презентации директор комплекса Юрий Филипенко.

Маликовы представили свою книгу – презентация прошла в музее, а также в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Также в ходе визита на Сахалин гостей из Казани – Анвара и Аскара Маликовых – провели по местам боев, в которых участвовал их отец и дед.

Сахалинцы продолжают поиски. Поисковик-энтузиаст Николай Дегтярев обратился к казанцам с просьбой помочь найти сведения об еще одном герое из Татарстана: это Тимиргалеев (Темиргалеев) Абдул Тимиргалеевич. Он родился 14 ноября 1905 года (01.11.1905) в деревне Елышево (Евлаштау) нынешнего Сабинского района. Был призван Мамадышским РВК на военную службу 12 августа 1924 года. Окончил Казанское танковое училище. Как командир танковой бригады участвовал в Южно-Сахалинской операции. Закончил военную службу в 1953 году в звании полковника. Работал начальником военно-учебного центра республиканского комитета ДОСАРМ в Башкирии.