«Адиб Маликов – записки солдата эпохи»: В Татарстане вышла книга об известном писателе

Издательство «Рухият» Благотворительного фонда «Татнефть» выпустило книгу к 100-летию со дня рождения фронтовика, известного татарского писателя и публициста Адиба (Әдип) Маликова. Книгу подготовил сын писателя Анвар Маликов.

Главы с жизнеописанием от третьего лица и историческими комментариями перемежаются в книге в хронологическом порядке с произведениями писателя.

«У поэта Николая Глазкова есть такие строки: “Чем столетье интересней для историка, тем для современника печальней”. Работая над архивом отца, я словно сам пережил ту эпоху – бедовую и героическую. В книге есть главы, где речь идет о репрессиях, где показаны истоки так называемого “Казанского феномена”. Не пожелаем сегодняшнему молодому поколению того, что пережили старшие. Пусть идут новыми путями, с новыми представлениями о благополучии и свободе», - прокомментировал автор книги Анвар Маликов.

Родословная семьи писателя, в которой есть немало примечательных личностей, берет отсчет с XV века. Сопровождаемая историческими комментариями, она может быть интересна тем, кто интересуется историей татар северо-запада Башкирии.

Раскулаченный дед, голод после коллективизации, отец Малик, получивший при царизме прекрасное образование и при новой власти живший в ожидании ареста. Семьи сестер и братьев его жены были высланы, а кто-то погиб. Эти зарубки на сердце интеллигентного деревенского подростка остались на всю жизнь, но не определили его мироощущение. Вдохновенный и позитивный по натуре, он трезво и с оптимизмом смотрел на мир. Старший из девяти детей в семье, Адиб в 15 лет покинул отчий дом, стремясь к лучшему образованию.

Став на протяжении жизни участником интересных событий в разных концах страны, запечатлел их в своих произведениях. Учеба в Пермском татарском педучилище, в «писательской кузнице» - Литературном институте в Москве, работа журналистом в Казани, Мензелинске, Альметьевске – эти и другие страницы жизни помогают воссоздать атмосферу тех лет.

Служба, в связи с войной затянувшаяся почти на семь лет, стала одной из главных тем его творчества. В новой книге впервые опубликован уникальный военный дневник писателя, раскрывающий малоизвестные подробности «забытой войны» за освобождение Южного Сахалина.

Об этом ИА «Татар-информ» уже сообщал в одной из публикаций. Кстати, по следам этой публикации книгой заинтересовались в Музее Победы Сахалина. Заодно выяснилось, что у позвонившего Анвару Маликову музейного работника преподавателем в институте был один из персонажей мемуаров Адиба Маликова.

В годы учебы в Москве у Адиба завязался роман по переписке с сельской учительницей Сажидой Сулеймановой, будущей «татарской Ахматовой». Их проникновенные и содержательные письма друг другу здесь опубликованы почти полностью. Необычной жизненной и творческой судьбе Сажиды посвящено несколько глав.

В книге впервые на русском языке увидели свет малоизвестные страницы пребывания Мусы Джалиля в Мензелинске, откуда он ушел в бессмертие.

Интересны воспоминания о том, как развивался нефтяной край Татарстана, начиная с 1950 года. Маликов стал первым краеведом Альметьевска. Он впервые привел в татарскую поэзию образ нефтяника, первая татарская песня об этой профессии тоже была написана на его стихи.

На фоне стремительного возведения городов и освоения подземных кладовых краю необходима была своя творческая элита. Адиб Маликов основал литературное объединение, благодаря которому выросла плеяда писателей. В бывшем захолустье возник мощный, даже по меркам РСФСР, творческий союз, который прославил край на всю страну. «Мы все выросли из созданного Адиб-абыем литературного объединения», - скажет позже поэт Ильдар Ахсанов.

Книга Анвара Маликова получила отзыв представителей научного и литературного сообщества Татарстана. «Сборник воспринимается как литературно-историческая энциклопедия. Ведь творческий путь Адиба Маликова описан в неразрывной связи с историей страны, республики, Альметьевска и литературной жизни», - отметил руководитель Альметьевской писательской организации, кандидат филологических наук Рафкать Шагиев.

«Ключевое слово в этой книге – эпоха, - такую оценку дал изданию Искандер Гилязов, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения, академик АН Татарстана. - Удалось самое важное – показать судьбы людей на историческом фоне, человека и его непростое время. На протяжении всего повествования мы видим, как человек прошел через эпоху и как она прошла через него».