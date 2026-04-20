Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования в связи со смертью Рима Гиниятуллина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев совместно с коллегами из правительства страны выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Совета Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) Ташкента Рима Гиниятуллина.

Отмечено, что Гиниятуллин самоотверженно трудился на ответственных должностях, в том числе он был министром мелиорации и водного хозяйства, а затем и заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан. Кроме того, он участвовал в разработке практических мер по смягчению негативных последствий высыхания Аральского моря, а в последние годы стремился укреплять мир, толерантность и согласие в многонациональном Узбекистане.

Заслуги Гиниятуллина были высоко оценены. Он был удостоен почетных званий «Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан», «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан», а также орденов «Меҳнат шуҳрати» и «Дўстлик».

«Память о видном руководителе, заботливом наставнике молодежи, искреннем и скромном человеке Риме Абдуловиче Гиниятуллине навсегда останется в наших сердцах», – сказал Мирзиеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рим Гиниятуллин скончался сегодня на 83-м году. От руководства Татарстана на прощании будет присутствовать заместитель премьер-министра РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.