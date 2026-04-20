Ушел из жизни председатель Совета ТОКПЦ Ташкента Рим Гиниятуллин

Фото: пресс-служба ТОКПЦ

На 83-м году жизни скончался председатель Совета Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) Ташкента Рим Гиниятуллин. Правление и активисты центра выразили глубокие соболезнования его семье и близким, отметив, что утрата невосполнима, слова приводит Телеграм-канал ТОКПЦ.

Согласно последней воле Рима Гиниятуллина, джаназа-намаз будет прочитан дома. Похороны пройдут в 16:00 на кладбище Чапаната в Чиланзаре, в 13-м квартале.

От руководства Татарстана на прощании будет присутствовать заместитель премьер-министра РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Он родился 18 сентября 1943 года в селе Каратепа Зааминского района Джизакской области в семье учителей.

С 1968 по 1980 год он занимал руководящие должности в системе Министерства водного хозяйства Узбекистана, в том числе был заместителем начальника управления и начальником главного управления. В 1981-1989 годах работал заместителем министра водного хозяйства, заместителем председателя Государственного планового комитета и заместителем председателя Государственного агропромышленного комитета.

В 1989-1996 годах возглавлял Министерство мелиорации и водного хозяйства Республики Узбекистан, а в 1996-1997 годах занимал пост заместителя премьер-министра страны.

С 1996 года он был председателем Совета старейшин Башкирского общественно-культурного центра имени Ахмада Заки Валиди, а также возглавлял Совет аксакалов татарского и башкирского национальных культурных центров Ташкента. Кроме того, являлся председателем Совета старейшин татар и башкир Республики Узбекистан и почетным членом Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии.

Гиниятуллин внес значительный вклад в развитие водохозяйственной отрасли, строительство гидротехнических сооружений и насосных станций, а также освоение Голодной степи и Мирзачуля.

Его заслуги были отмечены высокими наградами: орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденами Республики Узбекистан «Мехнат шухрати» («Трудовая слава») и «Дустлик» («Дружба»). Он также был удостоен званий «Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан», «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан», «Заслуженный ирригатор Республики Каракалпакстан» и других.