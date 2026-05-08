Савельев: Воздушное движение на юге России восстановят за два-три дня

Воздушное движение на юге России «в полном объеме» восстановят за два-три дня. О сроках устранения последствий ударов Вооруженных сил Украины по региональному центру аэронавигации в Ростове-на-Дону вице-премьер РФ Виталий Савельев доложил Президенту России Владимиру Путину на заседании Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Вице-премьер напомнил, что сегодня, с 4.15 до 5.45 утра, здание ростовского центра организации воздушного движения стало целью трех атак украинской стороны. После ударов обслуживанием воздушного движения занимались аэродромные диспетчерские центры.

«Благодаря службе безопасности персонал был эвакуирован в бомбоубежище, человеческих жертв нет», – отметил докладчик. Он уточнил, что инженеры концерна «Алмаз-Антей» и госкорпорации «Ростех» проведут работу по оценке и работоспособности систем центра в течение ближайших 15 часов.

В результате оказались закрыты 13 аэродромов ростовской зоны: Астрахань, Волгоград, Владикавказ, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Начиная с 13 часов авиасообщение с этими воздушными гаванями было возобновлено, хотя и с сокращенной частотой полетов.

Авиакомпаниям даны поручения по корректировке рассматриваемых полетов с отменами рейсов и необходимостью работы с пассажирами, а аэропортам и авиакомпаниям – «по организации автобусного и железнодорожного сообщения как альтернативных механизмов вывоза граждан», добавил Савельев.