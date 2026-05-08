Происшествия 8 мая 2026 16:39

Полеты на Юг России частично возобновлены после повреждения центра навигации

Авиарейсы на Юг России частично возобновлены, сообщает Минтранс. Ранее работа тринадцати аэропортов на юге России была приостановлена из-за повреждения украинскими БПЛА центра аэронавигации.

По данным Минтранса по состоянию на 16.00 мск, 8 мая, в южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном направлении вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково, говорится в сообщении.

До конца текущих суток в аэропорты Юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны, уточнили в министерстве.

