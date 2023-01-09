Саудовская Аравия увеличила квоту на хадж для России – 25 тыс. паломников

Министерство хаджа Саудовской Аравии увеличило число паломников, которых страна готова принять во время сезона паломничества в Мекке. В договоре обозначено, что квота для российских мусульман в 2023 году составит 25 тыс. мест. Об этом стало известно на конференции Министерства хаджа Саудовской Аравии, которая проходит в Джидде.

Делегацию из России возглавляет уполномоченный по делам хаджа в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов и руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев, от Татарстана участвуют муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и руководитель официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов.

Напомним, что в 2022 году КСА для мусульман РФ выделило 11 318 мест: 4 650 мест на Республику Дагестан, 1 320 мест для Чеченской Республики, для Татарстана – 810 мест, Координационному центру мусульман Северного Кавказа – 580, Республике Башкортостан – 300 мест и Крыму – 270 мест.

В 2022-м в хадж съездили 810 татарстанцев. Квоты на реализацию путевок в 2023 году среди духовных управлений и других мусульманских центров России будут распределены позже.