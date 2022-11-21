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Ру Тат
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Экономика
21 ноября 2022  20:32

Саудовская Аравия опровергла сообщения об обсуждениях ОПЕК+ нарастить нефтедобычу

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Саудовская Аравия опровергла сообщение о том, что ОПЕК+ обсуждает возможность нарастить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом передает RT.

Министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подчеркнул, что прежнее решение о сокращении на 2 млн баррелей в сутки будет действовать до конца 2023 года.

Ранее газета Wall Street Journal писала о том, что Саудовская Аравия и другие страны, состоящие в объединении, обсуждают вопрос увеличить добычу черного золота на 500 тыс. баррелей.

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