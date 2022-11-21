СМИ: Страны ОПЕК+ обсуждают вопрос об увеличении нефтедобычи

Саудовская Аравия и другие страны, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом передает РИА Новости.

«Сейчас обсуждается решение об увеличении объемом до 500 тысяч баррелей в сутки на заседании ОПЕК+ 4 декабря», – приводит слова делегатов газета Wall Street Journal.

Отмечается, что если решение будет принято, это произойдет за день до введения эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС. Напомним, запрет европейских стран начнет действовать 5 декабря.

Президент России Владимир Путин, комментируя идею ограничить цены на российские энергоресурсы, отмечал, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.