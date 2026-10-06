Саудовская Аравия не сможет победить хуситов военным путем – политолог Крылов

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами может продолжиться, однако добиться военной победы над движением будет крайне сложно. Такое мнение в комментарии «Татар-информу» высказал кандидат политических наук, научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов.

По его оценке, наиболее эффективным способом прекратить удары хуситов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Саудовской Аравии могли бы стать прямые переговоры Эр-Рияда с Тегераном. Возможным вариантом также может быть посредничество Китая.

«В остальном это все обречено на провал», – считает эксперт.

Крылов напомнил, что Саудовская Аравия более десяти лет пытается добиться военной победы над хуситами. По его словам, Эр-Рияд также обращался за помощью к ОАЭ, однако после конфликта между странами в начале 2026 года эмиратские силы покинули Йемен.

Говоря о возможном развитии ситуации, политолог отметил, что хуситы представляют собой децентрализованную структуру, состоящую из множества ячеек. Кроме того, движение действует на собственной территории и располагает баллистическими, крылатыми и противокорабельными ракетами, а также беспилотниками.

«Хуситы – это сетецентричная структура, у которой нет единой системы командования, которая состоит из множества ячеек, плюс они находятся на своей территории», – объяснил Крылов.

По мнению эксперта, на тактическом уровне возможны изменения контроля над отдельными городами и территориями, однако стратегически ситуация вряд ли изменится. При этом Саудовская Аравия может столкнуться с новыми ударами по нефтеперерабатывающим предприятиям.

Отдельной проблемой Крылов назвал противовоздушную оборону страны. По его словам, ресурсов комплексов Patriot недостаточно для защиты всей инфраструктуры, а использование дорогих ракет для перехвата беспилотников является невыгодным.

«Военная кампания, скорее всего, застопорится на вопросе того, что хуситы способны наносить непоправимый ущерб без достаточно серьезного ответного удара по ним», – заключил политолог.

Ранее хуситы заявили об ударах по Саудовской Аравии и предупредили авиакомпании об опасности полетов над королевством. На фоне эскалации Турция и Пакистан готовятся развернуть силы в Саудовской Аравии. О том, как хуситы пришли к власти и при чем здесь Иран – в материале «Татар-информа».