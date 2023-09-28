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СAS отложил слушания по делу Валиевой
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой до ноября, информация об этом размещена на сайте ведомства.
После трех дней заседаний с 26 по 28 сентября арбитры постановили подготовить дополнительную документацию для рассмотрения сторон, что стало причиной переноса слушаний на новые даты.
Процесс возобновится 9-10 ноября.
Подробнее о допинговом скандале с юной фигуристкой можно прочитать в материале «Татар-информа».
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