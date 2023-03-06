«Железная» Камила Валиева докатала сезон и ждет приговор суда: раскрываем все расклады

Финал Гран-при России получился для Камилы Валиевой таким же тяжелым, как и весь сезон

Фото: Мария Евтеева, fsrussia.ru

Валиева едва не заплакала, но сдержалась

Финал Гран-при России получился для Камилы Валиевой таким же тяжелым, как и весь сезон. После не очень удачного проката короткой программы фигуристка шла на третьем месте. Ее отрыв от Софьи Муравьевой и Софьи Акатьевой был минимальным, Валиева рисковала закончить сезон (а возможно, и карьеру) оглушительным провалом. Но в произвольной она собралась, прыгнула великолепные четверные тулупы и не справилась лишь с тройным лутцем.

По завершении проката на глаза Валиевой накатили слезы, она жадно глотала воздух ртом, пытаясь сдержать свои эмоции. На секунду даже казалось, что фигуристка упадет на лед и разрыдается. Но она в очередной раз сдержалась. Еще через мгновение Камила нависла на плече своего тренера Этери Тутберидзе, которая тут же привела ее в чувство.

Фигуристка только отошла от последствий болезни, поэтому сил едва хватило до конца программы. К тому же организм Валиевой продолжает расти. Это добавляет в ее образ некий эффект лишнего веса, но лишних килограммов у фигуристок в принципе не может быть на таком уровне. В итоге Камила вновь, как и на чемпионате России (2023), проиграла партнерше по группе Тутберидзе (тогда она уступила Акатьевой, сейчас Аделии Петросян), но на этот раз наверняка осталась довольной вторым местом.

Да и как бы то ни было, сезон официально закончен. Осталось лишь провести турнир шоу-программ, но выступит ли на нем Валиева? Вопрос остается открытым.

Камила вновь, как и на чемпионате России (2023), проиграла партнерше по группе Тутберидзе, но на этот раз наверняка осталась довольной вторым местом Фото: Мария Евтеева, fsrussia.ru

Валиева продолжает молча ждать приговор

Дальнейшая судьба Валиевой во многом будет зависеть от решения по допинговому делу. Фигуристку требуют дисквалифицировать сроком на четыре года. В таком случае говорить о каком-то продолжении карьеры не приходится. Даже годичное отстранение может сильно ударить по состоянию спортсмена, не говоря уже про более суровые наказания. Вернуться после такого просто нереально.

Но позиция у спортсменки довольно неплохая. Еще остаются шансы даже избежать дисквалификации, ограничившись потерей завоеванных медалей.

Сама Валиева настроена позитивно. На пресс-конференции фигуристка долго рассуждала о последствиях той зимней Олимпиады, а в конце добавила, что теперь будет готовиться к следующему сезону.

«После чемпионата России – 2022 присутствовал небольшой ком, чисто морально было сложно, вспоминала какие-то отрывки с того чемпионата. Рада, что продолжаю кататься, радую зрителей, что сделала два тулупа. По физике немного не хватило на вторую половину. Теперь отдыхаем и готовимся к новому сезону», — сказала Валиева.

Возможно, такая позиция единственная правильная для фигуристки в данной ситуации. Сейчас от Валиевой мало что зависит. Повлиять на решение суда она никак не сможет, даже если поедет участвовать в процессе лично. Поэтому Камила просто продолжает кататься и радоваться каждому новому выходу на лед, а на вопросы по допинговому делу отвечает молчанием.

Следующий сезон однозначно будет еще сложнее в плане результатов. И этот новый вызов может стать главным в карьере Валиевой на ближайшие годы Фото: © Юлия Комарова / fsrussia.ru

А будет ли лучший шанс уйти на покой?

Но даже если Валиева избежит дисквалификации, это не значит, что она продолжит побеждать. Уже сейчас фигуристка испытывает сложности в борьбе с пубертатным периодом. Ее тело продолжает меняться, медленно уходя в сторону по-настоящему женского катания. Следующий сезон однозначно будет еще сложнее в плане результатов. И этот новый вызов может стать главным в карьере Валиевой на ближайшие годы (если останется в деле).

Между тем кроме пубертата ей придется бороться с возросшей конкуренцией в российском фигурном катании. К уже вышедшим на новый уровень Софье Акатьевой и Софье Муравьевой сегодня добавился еще один «монстр Этери Тутберидзе» – Аделия Петросян. Победительница финала Гран-при России на одном дыхании чередовала четверные прыжки с тройным акселем. Безошибочное катание сделает из этой девочки непобедимого робота, коим когда-то считали Валиеву.

Победительница финала Гран-при России на одном дыхании чередовала четверные прыжки с тройным акселем Фото: © Мария Евтеева, fsrussia.ru

А еще есть Софья Самоделкина, которая к концу сезона столкнулась с жесткими возрастными изменениями. Готовится ворваться в когорту сильнейших Вероника Яметова, на подходе Алина Горбачева, чей тренер уже конфликтует с Евгением Плющенко. Есть еще София Захарова, а также юные Вероника Жилина с Софьей Титовой.

С такой конкуренцией об уходе из профессионального спорта может задуматься не только Валиева. Елизавета Туктамышева блестяще провела нынешний сезон, одержав победы на этапах Гран-при, да и вообще выступив хорошо на всех турнирах, куда была заявлена. И если знать, что в ближайшие годы с россиян не снимут спортивных санкций, то лучшего момента для завершения карьеры у Валиевой с Туктамышевой может и не быть.