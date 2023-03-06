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«Железная» Камила Валиева докатала сезон и ждет приговор суда: раскрываем все расклады
Тяжелейший сезон для Камилы Валиевой остался позади. Финал Гран-при России стал последним в насыщенном на события фигурнокатательном календаре. Начиная с Олимпиады в Пекине Валиева продолжала борьбу за выживание. Несмотря на все трудности, фигуристка выдержала и не сломалась. Как повернется судьба Камилы дальше – читайте в «ТИ-Спорт».
Валиева едва не заплакала, но сдержалась
Финал Гран-при России получился для Камилы Валиевой таким же тяжелым, как и весь сезон. После не очень удачного проката короткой программы фигуристка шла на третьем месте. Ее отрыв от Софьи Муравьевой и Софьи Акатьевой был минимальным, Валиева рисковала закончить сезон (а возможно, и карьеру) оглушительным провалом. Но в произвольной она собралась, прыгнула великолепные четверные тулупы и не справилась лишь с тройным лутцем.
По завершении проката на глаза Валиевой накатили слезы, она жадно глотала воздух ртом, пытаясь сдержать свои эмоции. На секунду даже казалось, что фигуристка упадет на лед и разрыдается. Но она в очередной раз сдержалась. Еще через мгновение Камила нависла на плече своего тренера Этери Тутберидзе, которая тут же привела ее в чувство.
Фигуристка только отошла от последствий болезни, поэтому сил едва хватило до конца программы. К тому же организм Валиевой продолжает расти. Это добавляет в ее образ некий эффект лишнего веса, но лишних килограммов у фигуристок в принципе не может быть на таком уровне. В итоге Камила вновь, как и на чемпионате России (2023), проиграла партнерше по группе Тутберидзе (тогда она уступила Акатьевой, сейчас Аделии Петросян), но на этот раз наверняка осталась довольной вторым местом.
Да и как бы то ни было, сезон официально закончен. Осталось лишь провести турнир шоу-программ, но выступит ли на нем Валиева? Вопрос остается открытым.
Валиева продолжает молча ждать приговор
Дальнейшая судьба Валиевой во многом будет зависеть от решения по допинговому делу. Фигуристку требуют дисквалифицировать сроком на четыре года. В таком случае говорить о каком-то продолжении карьеры не приходится. Даже годичное отстранение может сильно ударить по состоянию спортсмена, не говоря уже про более суровые наказания. Вернуться после такого просто нереально.
Но позиция у спортсменки довольно неплохая. Еще остаются шансы даже избежать дисквалификации, ограничившись потерей завоеванных медалей.
Сама Валиева настроена позитивно. На пресс-конференции фигуристка долго рассуждала о последствиях той зимней Олимпиады, а в конце добавила, что теперь будет готовиться к следующему сезону.
«После чемпионата России – 2022 присутствовал небольшой ком, чисто морально было сложно, вспоминала какие-то отрывки с того чемпионата. Рада, что продолжаю кататься, радую зрителей, что сделала два тулупа. По физике немного не хватило на вторую половину. Теперь отдыхаем и готовимся к новому сезону», — сказала Валиева.
Возможно, такая позиция единственная правильная для фигуристки в данной ситуации. Сейчас от Валиевой мало что зависит. Повлиять на решение суда она никак не сможет, даже если поедет участвовать в процессе лично. Поэтому Камила просто продолжает кататься и радоваться каждому новому выходу на лед, а на вопросы по допинговому делу отвечает молчанием.
А будет ли лучший шанс уйти на покой?
Но даже если Валиева избежит дисквалификации, это не значит, что она продолжит побеждать. Уже сейчас фигуристка испытывает сложности в борьбе с пубертатным периодом. Ее тело продолжает меняться, медленно уходя в сторону по-настоящему женского катания. Следующий сезон однозначно будет еще сложнее в плане результатов. И этот новый вызов может стать главным в карьере Валиевой на ближайшие годы (если останется в деле).
Между тем кроме пубертата ей придется бороться с возросшей конкуренцией в российском фигурном катании. К уже вышедшим на новый уровень Софье Акатьевой и Софье Муравьевой сегодня добавился еще один «монстр Этери Тутберидзе» – Аделия Петросян. Победительница финала Гран-при России на одном дыхании чередовала четверные прыжки с тройным акселем. Безошибочное катание сделает из этой девочки непобедимого робота, коим когда-то считали Валиеву.
А еще есть Софья Самоделкина, которая к концу сезона столкнулась с жесткими возрастными изменениями. Готовится ворваться в когорту сильнейших Вероника Яметова, на подходе Алина Горбачева, чей тренер уже конфликтует с Евгением Плющенко. Есть еще София Захарова, а также юные Вероника Жилина с Софьей Титовой.
С такой конкуренцией об уходе из профессионального спорта может задуматься не только Валиева. Елизавета Туктамышева блестяще провела нынешний сезон, одержав победы на этапах Гран-при, да и вообще выступив хорошо на всех турнирах, куда была заявлена. И если знать, что в ближайшие годы с россиян не снимут спортивных санкций, то лучшего момента для завершения карьеры у Валиевой с Туктамышевой может и не быть.
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